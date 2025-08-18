Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Autoaufbruch auf Parkplatz

Breuberg (ots)

Am Sonntag (17.08.) wurde der Parkplatz unterhalb der Burg Breuberg, im Bereich der Burgstraße, zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten weißen Toyota und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche samt Geldbeutel.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell