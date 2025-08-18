POL-DA: Breuberg: Autoaufbruch auf Parkplatz
Breuberg (ots)
Am Sonntag (17.08.) wurde der Parkplatz unterhalb der Burg Breuberg, im Bereich der Burgstraße, zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten weißen Toyota und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche samt Geldbeutel.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell