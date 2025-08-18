Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Motorradkontrolle der Polizei/18 Biker überprüft - Nur kleine Mängel

Lindenfels (ots)

Am Sonntag (17.08.) haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Bensheim und Pfungstadt Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 15.00 und 19.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte 18 Motorradfahrer am Parkplatz "Schöne Aussicht".

Die Ordnungshüter zogen hierbei eine positive Bilanz. Bei keinem der Biker gab es gravierende Mängel zu beanstanden. Die festgestellten Verstöße beschränkten sich auf fehlende Reflektoren, defekte Blinker und eine beschädigte Abgasanlage. Hierbei hatte die Beschädigung aber keine Auswirkung auf Lärm oder Abgase. Der Motorradfahrer muss nun anhand einer Mängelkarte die Behebung des Schadens bei der Polizei nachweisen.

Bei den Kontrollen achtet die Polizei insbesondere auf den technischen Zustand der Motorräder. Für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, kann es zu einem Fahrverbot oder zur Sicherstellung des Motorrades kommen, weil zum Beispiel technische Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen wurden. Neben einem frühzeitigen Saisonaus ist die Unvernunft meist noch mit hohen Kosten und Bußgeldern verbunden. Motorradfahren soll in den reizvollen südhessischen Landschaften möglich sein, ohne dass die Anwohnerinnen und Anwohner ihr Wohngrundstück wegen des Motorradlärms nicht mehr zur Erholung und Entspannung, etwa am Wochenende oder zum Feierabend, nutzen können. Rücksichtnahme ist dafür unerlässlich. Die kontrollierten Biker konnten erfreulicherweise allesamt ihre Fahrt fortsetzen.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern weiterhin eine unfallfreie Saison.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell