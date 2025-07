POL-EU: Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen ein Erfolg - 45 Gespanne gewogen

Weilerswist (ots) - Am Samstag (28. Juni) wurden im Zeitraum von 2.15 bis 3 Uhr zwei Spiegel in einem Gebäude in der Carqueiranner Straße in Weilerswist beschädigt. Bei dem Gebäude handelt es sich um den Boule Club in Weilerswist. Unbekannte drückte die Eingangstür gewaltsam auf und beschädigten im Toilettenbereich zwei Spiegel. Das Gebäude ist derzeit aufgrund eines zurückliegenden Brandes vollständig entkernt. ...

