POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbruch in Einfamilienhaus
Lippetal (ots)
In der Zeit zwischen dem 8. August, 17 Uhr und dem 9. August, 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kirchweg ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Terrassentür des Hauses auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
