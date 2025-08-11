Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Soest beteiligt sich an landesweiten Lkw-Kontrollen

Kreis Soest (ots)

Am vergangenen Freitag führte die Polizei NRW einen landesweiten Kontrolltag durch. An mehr als 30 Kontrollstellen im ganzen Land wurden Lastkraftwagen überprüft und der Fokus hierbei insbesondere auf die Ladungssicherung und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten gelegt. Ziel der landesweiten Kontrollaktion war es, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Der Verkehrsdienst der Polizei Soest richtete am Freitag eine Kontrollstelle im Bereich der Erwitter Straße ein und überprüfte insgesamt 65 Lkw. Es wurden 42 Verstöße geahndet, unter anderem wegen technischer Mängel, ungesicherter oder mangelnder Ladungssicherung und fehlender Dokumente der Fahrer/Beifahrer. Auch zukünftig wird die Polizei die Kontrollen von Lkw im Kreis Soest verstärkt durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen weiterhin zu erhöhen und die Unfallzahlen zu minimieren.

