PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Soest beteiligt sich an landesweiten Lkw-Kontrollen

Kreis Soest (ots)

Am vergangenen Freitag führte die Polizei NRW einen landesweiten Kontrolltag durch. An mehr als 30 Kontrollstellen im ganzen Land wurden Lastkraftwagen überprüft und der Fokus hierbei insbesondere auf die Ladungssicherung und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten gelegt. Ziel der landesweiten Kontrollaktion war es, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Der Verkehrsdienst der Polizei Soest richtete am Freitag eine Kontrollstelle im Bereich der Erwitter Straße ein und überprüfte insgesamt 65 Lkw. Es wurden 42 Verstöße geahndet, unter anderem wegen technischer Mängel, ungesicherter oder mangelnder Ladungssicherung und fehlender Dokumente der Fahrer/Beifahrer. Auch zukünftig wird die Polizei die Kontrollen von Lkw im Kreis Soest verstärkt durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen weiterhin zu erhöhen und die Unfallzahlen zu minimieren.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:13

    POL-SO: Gaststättenbesucher durch geworfenen Gartenstuhl verletzt

    Lippstadt (ots) - Ein Besucher einer Gaststätte in Lippstadt wurde am späten Freitagabend durch einen geworfenen Gartenstuhl verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Lippstadt saß gegen 23 Uhr mit zwei 61-jährigen Frauen aus Lippstadt an einem Tisch im Außenbereich einer Gaststätte an der Lange Straße, als er plötzlich von einem weißen Kunststoff-Gartenstuhl am Kopf getroffen wurde. Dadurch erlitt der Lippstädter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 07:59

    POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Strohballenbrand

    Möhnesee (ots) - Am gestrigen Sonntagabend stellte ein aufmerksamer Zeuge den Brand von Strohballen auf einem Feld im Stockumer Weg fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Zeuge konnte noch vier Kinder im Nahbereich des Feuers sehen, die jedoch davonrannten, als er die Vier ansprach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen etwa 45 Strohballen kontrolliert abbrennen und verhinderten gleichzeitig einen Übergriff ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 07:10

    POL-SO: Motorradfahrerin verletzt

    Ense (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es auf dem Bittinger Haarweg, in Höhe Hewingser Weg, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:45 Uhr fuhr eine 67-jährige Kradfahrerin aus Unna mit ihrer Yamaha in Richtung Möhnesee. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, als sie verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die 67-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich infolge des Sturzes Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren