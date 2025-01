Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ehemaliger Polizeichef des Mühlenkreises Detlef Stüven verstorben

Minden-Lübbecke, Bad Salzuflen, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Höxter (ots)

(TB) Der ehemalige Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke, Polizeidirektor a.D. Detlef Stüven, verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 67 Jahren. Der erfahrene Polizist leitete bis zu seiner Pensionierung Ende April 2019 über 14 Jahre die Geschicke der Polizei im Mühlenkreis. Seinen Ruhestand verlebte er in einem Ortsteil von Bad Salzuflen. Detlef Stüven hinterlässt seine Lebensgefährtin sowie zwei erwachsene Kinder.

Landrat und Behördenleiter Ali Dogan reagierte "mit großer Trauer", als er über die Weihnachtsfeiertage vom Tod des ehemaligen Polizeichefs erfahren hat. "Auch die Polizeifamilie ist tief betroffen", ergänzt Polizeidirektor Mathias Schmidt, der Stüven im Mai 2019 als Abteilungsleiter Polizei folgte.

Karriere vom mittleren bis zum höheren Dienst bei der nordrhein-westfälischen Polizei

Detlef Stüven begann 1974 im Alter von 17 Jahren seine Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst bei der damaligen Landespolizeischule "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock, die er mit der Ernennung zum Polizeioberwachtmeister abschloss. Danach versah der gebürtige Bielefelder seinen Dienst in Wuppertal, wo er in der Bereitschaftspolizei und im Streifendienst eingesetzt war. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeidienst wurde er 1984 zum Polizeikommissar ernannt und fand in der Folge diverse Verwendungen als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter. Hier erwarb er sich das Wissen für den nächsten Karriereschritt, der ihn ab 1991 in den höheren Dienst führte. Nach Abschluss des Studiums war er in verschiedenen Führungsfunktionen in Dortmund, Gütersloh und Höxter eingesetzt, bevor er 2005 der höchste Polizist im Mühlenkreis wurde.

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 10. Januar 2025 um 12.00 Uhr in der Kirche zu Bad Salzuflen-Wüsten statt.

