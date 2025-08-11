Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gaststättenbesucher durch geworfenen Gartenstuhl verletzt

Lippstadt (ots)

Ein Besucher einer Gaststätte in Lippstadt wurde am späten Freitagabend durch einen geworfenen Gartenstuhl verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Lippstadt saß gegen 23 Uhr mit zwei 61-jährigen Frauen aus Lippstadt an einem Tisch im Außenbereich einer Gaststätte an der Lange Straße, als er plötzlich von einem weißen Kunststoff-Gartenstuhl am Kopf getroffen wurde. Dadurch erlitt der Lippstädter leichte Verletzungen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Stuhl traf auch die beiden Frauen.

Mutmaßlich hatte ein Unbekannter den Gartenstuhl vom Nachbargrundstück am Johannes-Westermann-Platz aus über eine etwa 2 Meter hohe Mauer in den gut besuchten Außenbereich der Gaststätte geworfen. Ein Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - Glatze - weißes T-Shirt.

Eine Fahndung im Umfeld des Lokals verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell