PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gaststättenbesucher durch geworfenen Gartenstuhl verletzt

Lippstadt (ots)

Ein Besucher einer Gaststätte in Lippstadt wurde am späten Freitagabend durch einen geworfenen Gartenstuhl verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Lippstadt saß gegen 23 Uhr mit zwei 61-jährigen Frauen aus Lippstadt an einem Tisch im Außenbereich einer Gaststätte an der Lange Straße, als er plötzlich von einem weißen Kunststoff-Gartenstuhl am Kopf getroffen wurde. Dadurch erlitt der Lippstädter leichte Verletzungen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Stuhl traf auch die beiden Frauen.

Mutmaßlich hatte ein Unbekannter den Gartenstuhl vom Nachbargrundstück am Johannes-Westermann-Platz aus über eine etwa 2 Meter hohe Mauer in den gut besuchten Außenbereich der Gaststätte geworfen. Ein Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

   - männlich
   - etwa 1,80 Meter groß
   - Glatze
   - weißes T-Shirt.

Eine Fahndung im Umfeld des Lokals verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 07:59

    POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Strohballenbrand

    Möhnesee (ots) - Am gestrigen Sonntagabend stellte ein aufmerksamer Zeuge den Brand von Strohballen auf einem Feld im Stockumer Weg fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Zeuge konnte noch vier Kinder im Nahbereich des Feuers sehen, die jedoch davonrannten, als er die Vier ansprach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen etwa 45 Strohballen kontrolliert abbrennen und verhinderten gleichzeitig einen Übergriff ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 07:10

    POL-SO: Motorradfahrerin verletzt

    Ense (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es auf dem Bittinger Haarweg, in Höhe Hewingser Weg, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:45 Uhr fuhr eine 67-jährige Kradfahrerin aus Unna mit ihrer Yamaha in Richtung Möhnesee. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, als sie verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die 67-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich infolge des Sturzes Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:30

    POL-SO: Massenschlägerei bei Sportveranstaltung

    Ense (ots) - Am Samstagabend gerieten bei einer Kampfsportveranstaltung in einer Eventhalle im Enser Industriegebiet zwei größere Personengruppen aneinander. Der Polizei wurden zunächst hundert Beteiligte gemeldet. Nach einem Kampf kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Fanlagern der Kämpfer, die sich zu einer Massenschlägerei entwickelte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren