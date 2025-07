Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen Autos in Stöcken und Herrenhausen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21./22.07.2025, haben unbekannte Täter in Stöcken und Herrenhausen zwei Toyota Corolla gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 67.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen der Vorfälle.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei parkte ein 41-Jähriger Hannoveraner am 21.07.2025 gegen 17:00 Uhr sein Auto in einer Parkbucht an der Haltenhoffstraße/ Crystallstraße in Herrenhausen. Gegen 21:00 Uhr stellte ein 28-Jähriger Hannoveraner sein Fahrzeug an der Hemelingstraße in Stöcken ab. Beide Fahrzeuge wurden ordnungsgemäß verschlossen. Als die beiden Männer am 22.07.2025 gegen 07:30 Uhr bzw. 05:30 Uhr zu den genannten Parkbuchten zurückkehrten, stellten sie das Fehlen der Pkw fest. Da diese bislang nicht aufgefunden wurden, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Die jeweiligen Tatorte sind nur unweit voneinander entfernt.

Bei dem in der Hemelingstraße gestohlenen Auto handelt es sich um einen grauen und bei dem in der Haltenhoffstraße um einen weißen Toyota Corolla. Beide Fahrzeuge sind Baujahr 2024.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Vorfälle. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder den entwendeten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

