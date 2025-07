Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Neustadt am Rübenberge lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, 22.07.2025, in Neustadt am Rübenberge ein 78-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior kam mit seinem Pkw auf der Landstraße (L) 193 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 78-jährige Wunstorfer gegen 15:15 Uhr mit seinem Renault Clio die L193 aus Basse kommend in Richtung Suttorf. Dort kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er zunächst die Gegenspur querte, touchierte er einen Baum und prallte anschließend frontal gegen einen weiteren. Durch den Aufprall wurde der Senior lebensgefährlich verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L193 bis 17:00 Uhr einspurig gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

