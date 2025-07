Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Groß-Buchholz: Pedelecfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 21.07.2025, im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz ist ein 38-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stieß mit dem Auto einer 74-jährigen Frau zusammen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Hannoveraner gegen 19:40 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg an der Schierholzstraße in Richtung Pasteurallee. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr gleichzeitig mit ihrem VW Polo parallel dazu auf der Fahrbahn in die gleiche Richtung. Der Pedelecfahrer kreuzte die Schierholzstraße in Höhe der Milanstraße an dem dortigen Fußgängerüberweg, wobei es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 74-jährigen Hannoveranerin kam. Der Pedelecfahrer wurde bei der Kollision zu Boden geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte und der Notarzt versorgten den 38-Jährigen medizinisch und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde durch den Unfall körperlich nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wir auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Die Schierholzstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 22:30 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, pol

