Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer flüchtet bei Verfolgungsfahrt vor Polizei und verursacht dabei mehrere Unfälle

Hannover (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, ist in Hannover ein Autofahrer mit einem Pkw vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Der bei den Unfällen entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen gegen 00:30 Uhr im Bereich der Beckstraße auf einen unbeleuchteten silbernen Kleinwagen aufmerksam. Dieser scherte unmittelbar vor dem Streifenwagen vom Fahrbahnrand auf die Straße ein. Nur durch ein abruptes Bremsen der fahrenden Polizeibeamtin konnte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge vermieden werden. Noch bevor die Beamtinnen den Autofahrer und das Fahrzeug kontrollieren konnten, beschleunigte dieser den Pkw erheblich und flüchtete. Die anschließende Verfolgungsfahrt ging über die Leuschnerstraße, den Ossietzkyring und die Bornumer Straße. Auf dieser überholte der Kleinwagen zunächst mehrere andere Autos mit hoher Geschwindigkeit und geringem Seitenabstand und touchierte dabei den Renault Megane eines 44-jährigen Hannoveraners. Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt. Trotz des Zusammenstoßes setzte der flüchtende Pkw-Fahrer seine Flucht vor dem ihm folgenden Streifenwagen über den Deisterplatz, die Göttinger Straße und die Elfriede-Paul-Allee fort. Wie bereits mehrere Male zuvor, verloren die Beamtinnen das Fluchtfahrzeug aufgrund dessen hoher Geschwindigkeit kurzzeitig aus der Sicht. Nachdem sie im Bereich der Elfriede-Paul-Allee bzw. der Marianne-Baecker-Allee wieder Anschluss an das flüchtende Auto nahmen, raste dieses über die Elise-Meyer-Allee und den Fischerhof in Richtung der Ritter-Brüning-Straße. Im Einmündungsbereich Fischerhof Ecke Ritter-Brüning-Straße bog das Fluchtfahrzeug nach links ab und setzte seine Fahrt im Gegenverkehr fort. Hierbei wich er mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen in Schlangenlinien aus. Infolgedessen führte die Flucht über die Straße Stadionbrücke, Beuermannstraße, Robert-Enke-Straße, Arthur-Menge-Ufer, Kurt-Schwitters-Platz und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis die Polizeibeamtinnen den Kleinwagen aufgrund der weiterhin hohen Geschwindigkeit aus den Augen verloren.

Trotz weiterführender Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Autofahrer mit dem Kleinwagen zunächst unerkannt flüchten.

Gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in der Dorfstraße in Hemmingen gerufen. Im Bereich zwischen der Berliner Straße und Weetzener Landstraße kollidierte zuvor ein Pkw mit einer Verkehrsinsel und mehreren geparkten Fahrzeugen. Das verursachende Fahrzeug wurde in unmittelbarer Nähe aufgrund erheblicher Beschädigungen abgestellt aufgefunden. Der vermeintliche Autofahrer konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem aufgefundenen Pkw und dem festgenommen 25-jährigen Mann aus Salzgitter-Hallendorf vermutlich um die zuvor durch das hannoversche Stadtgebiet Flüchtenden handelte. Weitere Maßnahmen zeigten auf, dass an dem Kleinwagen falsche Kennzeichen angebracht waren, der 25-Jährige keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand.

Das Fluchtfahrzeug wurde durch die Polizei beschlagnahmt und nach Spuren untersucht. Der 25-Jährige kam nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Im Rahmen des gesamten Einsatzes wurde niemand verletzt.

Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und dem wiederholten Missachten von Verkehrsregeln und Rotlicht zeigenden Ampeln des Flüchtenden kann aus polizeilicher Sicht dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Verkehrsteilnehmer bei dem Vorfall gefährdet oder geschädigt wurden.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder Foto- bzw. Videoaufnahmen vom Geschehen besitzen, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell