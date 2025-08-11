PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Strohballenbrand

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Sonntagabend stellte ein aufmerksamer Zeuge den Brand von Strohballen auf einem Feld im Stockumer Weg fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Zeuge konnte noch vier Kinder im Nahbereich des Feuers sehen, die jedoch davonrannten, als er die Vier ansprach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen etwa 45 Strohballen kontrolliert abbrennen und verhinderten gleichzeitig einen Übergriff der Flammen auf etwa 55 weitere auf dem Feld gelagerte Ballen. Die den Sachverhalt aufnehmenden Polizeibeamten wurden noch vor Ort von einem Vater der vier flüchtigen Kinder angesprochen. Diese hatten sich dem Vater offenbart, nachdem sie nach ersten Angaben mit Feuerwerkskörpern hantierten und dabei die Strohballen entzündeten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

