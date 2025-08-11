PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Stockum - Motorradfahrer schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Seeuferstraße und der Biberstraße. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld befuhr mit seiner Suzuki die Seeuferstraße in Richtung Osten. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt mit seinem Seat aus der Biberstraße in den Kreuzungsbereich ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Suzuki-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Möhnesee nahmen an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigten die Fahrbahn. Während der Zeit der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

