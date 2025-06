DPolG Bayern

DPolG Bayern: "Führerschein weg" für Gaffer!

München (ots)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) unterstützt die vom Landesfeuerwehrverband Bayern vorgeschlagenen Sanktionen für Gaffer. Jürgen Köhnlein, bayerischer Gewerkschaftsvorsitzender, meint dazu: "Da Prävention und die bisherigen Verschärfungen gegen das Fotografieren und Filmen von Unfallopfern nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, ist wohl eine "noch härtere Gangart" gegen Gaffer erforderlich. Ein zusätzliches Fahrverbot würde einen nachhaltigen Eindruck auf die Täter und potentielle Nachahmer machen", ist Köhnlein überzeugt.

Die DPolG hatte bereits 2019 mit ihrer Initiative "Gaffer - shame on you" und bei der gemeinsamen Aktion #gaffengehtgarnicht mit dem Radiosender Bayern 3, dem ADAC und dem Landesfeuerwehrverband über eine Million Aufkleber mit der wichtigen Botschaft gegen diese Umtriebe an Unfallstellen verteilt und versucht damit das Bewusstsein bei den Menschen zu schärfen, mehr Respekt zu zeigen.

