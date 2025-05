Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, K 5727

Schwarzwald Baar Kreis) Zu schnell unterwegs - Unfall (17.05.2025)

Triberg im Schwarzwald - K 5727 (ots)

Seine zu hohe Geschwindigkeit ist einem Motorradfahrer am Samstag, gegen 19:30 Uhr, auf der Kreisstraße 5727 zum Verhängnis geworden. Aus Richtung Triberg kommend fuhr der 21-Jährige auf seiner Suzuki in Richtung der Einmündung nach Schönwald. Dabei war er zu schnell unterwegs und verlor kurz vor Erreichen der Einmündung die Kontrolle über seine Maschine. Er stieß mit einer Verkehrsinsel zusammen und stürzte. Dadurch verletzte er sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Motorrad musste mit einem Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro abgeschleppt werden.

