Radolfzell (ots) - Ein Mann ist am Samstagabend betrunken mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ein Passant verständigte die Polizei, dass ein betrunkener Mann, der zuvor bereits am Bahnhof auffiel, nun mit dem Fahrrad in Richtung Mettnau fahre. In der Obertorstraße kontrollierten die Beamten den 52-jährigen Radler, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 2,6 ...

