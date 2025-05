Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet hochwertige E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise (18.05.2025)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend auf der Mühlenstraße zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 21 Uhr stahl der unbekannte Täter die beiden vor einem Gasthaus an den Fahrradständern in Richtung "Eichenhain" stehenden, abgeschlossenen E-Bikes samt Schlössern und Helmen. Beide Räder sind von der Marke "Specialized", ein Rad des Modells "Levo" in schwarz-matt mit auffallend dicker Bereifung, das andere des Modells "Levo SL" in der Farbe türkis im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro.

Zu dem unbekannten Dieb, der die beiden Bikes im genannten Zeitraum in Richtung Schaffhauser Straße abtransportierte, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170-1801 Zentimeter groß, männlich, dunkle Schuhe, dunkle Hose, helles Oberteil.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Fahrradständer beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Diebes oder den Verbleib der hochwertigen E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell