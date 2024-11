Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dielheim wurde am Montagabend ein 18-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. In Höhe des Friedhofs wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen und hielt wegen herannahenden Gegenverkehrs an. Eine nachfolgende 48-jährige VW-Fahrerin übersah den wartenden Radfahrer und erfasste diesen mit der Fahrzeugfront. Der 18-Jährige wurde zu Boden geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Becken und am Oberkörper. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Nach Auskunft der Ärzte befindet er sich in kritischem Zustand.

An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme blieb die Hauptstraße bis circa 23.15 Uhr komplett gesperrt. Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Dielheim war zur Ausleuchtung der Unfallörtlichkeit eingesetzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen durch die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

