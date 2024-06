LPI-G: Werbebanner angezündet.

Greiz (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Greiz, Am Zieger ein. Der oder die Täter hebelten das Badezimmerfenster auf, um in das Haus zu gelangen. Das Haus wurde nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt wurden ca. 200 Euro Bargeld entwendet, Die Polizeiinspektion Greiz sucht Zeugen: 036616210, AZ: ST/0154155/2024. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

