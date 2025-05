DPolG Bayern

DPolG Bayern: DPolG über feigen terroristischen Anschlag auf Polizei-Reiterstaffel in München entsetzt

München (ots)

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Fahrzeuge und Anhänger der Polizei-Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. "Das ist ein direkter Anschlag auf die Polizei, der ganz deutlich linksterroristische Züge trägt und klar das Ziel verfolgt, die Logistik und die Einsatzfähigkeit der Polizei als Organisation zu zerstören", zeigt sich Thorsten Grimm, 1. Stv. Landesvorsitzender des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) entsetzt.

Es handelt sich nach einem sehr ähnlichen Anschlag im Januar dieses Jahres auf die Hundestaffel des Polizeipräsidiums München bereits um die zweite Tat dieser Größenordnung mit Sachschaden im siebenstelligen Bereich.

"Das sind ganz bewusst ausgewählte Ziele, feige und hinterhältige Anschläge. Es ist letztlich nur dem Zufall zu verdanken, dass hier keine Polizeibeschäftigten und keine Tiere zu Schaden kamen. Diesen skrupellosen Terroristen wäre das völlig egal. Wir fordern hier schnelle und lückenlose Ermittlung aller Täter und Tatzusammenhänge unter konsequenter Einbeziehung aller rechtlicher Möglichkeiten", so Grimm weiter.

Die Tat reiht sich insgesamt in eine ganze Serie von Brandanschlägen in und um München ein. "Es liegt zumindest die Vermutung sehr nahe, dass auch diese perfide Tat Teil einer linksterroristischen An-schlagsserie mit gezielter Struktur und Planung ist. Wir dürfen vor dem Linksextremismus nicht die Augen verschließen. Dieser ist genauso relevant wie islamistischer Extremismus oder Rechtsextremismus. Hier werden nicht nur die Polizei, sondern der Rechtsstaat und seine Institutionen direkt angegriffen. Dies muss jetzt auch konsequent die Politik auf den Plan rufen", appelliert Grimm abschließend.

Original-Content von: DPolG Bayern, übermittelt durch news aktuell