Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Geseke (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Padbergstraße ein. Die unbekannten Täter kletterten vermutlich über ein aufgestelltes Baugerüst auf den Balkon der Wohnung im Obergeschoss. Anschließend hebelten sie gewaltsam die Balkontür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Einbrecher durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen, entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor und flüchten mit diesem in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

