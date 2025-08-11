PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Geseke (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Padbergstraße ein. Die unbekannten Täter kletterten vermutlich über ein aufgestelltes Baugerüst auf den Balkon der Wohnung im Obergeschoss. Anschließend hebelten sie gewaltsam die Balkontür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Einbrecher durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen, entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor und flüchten mit diesem in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 09:55

    POL-SO: Möhnesee - Stockum - Motorradfahrer schwer verletzt

    Möhnesee (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Seeuferstraße und der Biberstraße. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld befuhr mit seiner Suzuki die Seeuferstraße in Richtung Osten. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt mit seinem Seat aus der Biberstraße in den Kreuzungsbereich ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:54

    POL-SO: Polizei Soest beteiligt sich an landesweiten Lkw-Kontrollen

    Kreis Soest (ots) - Am vergangenen Freitag führte die Polizei NRW einen landesweiten Kontrolltag durch. An mehr als 30 Kontrollstellen im ganzen Land wurden Lastkraftwagen überprüft und der Fokus hierbei insbesondere auf die Ladungssicherung und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten gelegt. Ziel der landesweiten Kontrollaktion war es, Unfälle zu verhindern und ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 08:13

    POL-SO: Gaststättenbesucher durch geworfenen Gartenstuhl verletzt

    Lippstadt (ots) - Ein Besucher einer Gaststätte in Lippstadt wurde am späten Freitagabend durch einen geworfenen Gartenstuhl verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Lippstadt saß gegen 23 Uhr mit zwei 61-jährigen Frauen aus Lippstadt an einem Tisch im Außenbereich einer Gaststätte an der Lange Straße, als er plötzlich von einem weißen Kunststoff-Gartenstuhl am Kopf getroffen wurde. Dadurch erlitt der Lippstädter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren