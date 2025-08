Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Kabel auf Firmengelände

Niederorschel (ots)

Zeugen sucht die Nordhäuser Kriminalpolizei nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Lindenstraße. In der vergangenen Nacht, zwischen 0.30 Uhr und 0.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Aus einem Gebäude, in welches sich die Einbrecher ebenfalls gewaltsam Zutritt verschafft hatten, entwendeten der oder die Täter Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Täter verursachten ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Nordhäuser Kriminalpolizei unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0200424

