Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Hemleben (ots)

Bislang Unbekannte sprengten am Montagmorgen, gegen 5.50 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Großen Gasse. Die Unbekannten entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchteten mit einem dunklen Pkw. Am Zigarettenautomaten entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Personen die Hinweise zum Tathergang, den Tätern, dem Fahrzeug oder der Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0200886

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell