LPI-NDH: Schaukastenglas zerstört

Leinefelde (ots) - Den Fußweg der Mozartstraße, von der Lisztstraße kommend, befuhr am Sonntagabend ein E-Scooter-Fahrer. Auf Höhe des Wendehammers geriet der Fahrzeugführer aufgrund von Unebenheiten ins Schleudern und stieß dabei mit der linken Lenkerseite seines Scooters gegen die rechte Fahrzeugseite eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. In der weiteren Folge stürzte der Scooter-Fahrer und verletzte ...

