POL-SI: Notruf der Polizei wieder über 110 erreichbar - #polsiwi

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende (11. -14. Juli) haben Unbekannte diverse Sachbeschädigungen in der Turnhalle der Realschule am Oberen Schloss begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter zwischen Freitagabend (11. Juli, 21:00 Uhr) und Montagmorgen (14. Juli, 05:00 Uhr) in die Halle gelangt sein. Wie die Unbekannten in die Halle gelangten, ist ...

