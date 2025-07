POL-SI: Polizei stellt iPhone-Dieb kurz nach der Tat -#polsiwi

Netphen (ots) - Ein 10-jähriger Junge ist am Montagnachmittag (14.07.2025) bei einem Verkehrsunfall in Netphen schwer verletzt worden. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf der Straße "Zur Ehreneiche" bergab unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Straße "In der Jungen Ecke" stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein ...

