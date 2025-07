Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Beziehungsstreit eskaliert - Frau demoliert Auto des Partners -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen (13. Juli) ist die Polizei zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Stadt Siegen gerufen worden. Dort hatte kurz zuvor eine Frau den Pkw ihres Partners massiv beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es zwischen der 39-jährigen Frau und ihrem Partner seit geraumer Zeit einen Streit. In diesem Rahmen hat die 39-Jährige bereits mehrere Sachen des Partners in der Wohnung beschädigt. Da der Streit immer weiter eskalierte, verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und kam zwischenzeitlich woanders unter. Die Frau hatte offenbar die neue Unterkunft in Erfahrung bringen können, denn sie erschien dort am Sonntagmorgen. Hier schlug sie nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Werkzeug auf den Pkw ihres Partners ein und beschädigte diesen dabei bereits erheblich. Offenbar reichte ihr dies noch nicht. Sie setzte sich ans Steuer ihres Wagens und fuhr damit in das Auto des Mannes, der dort auf einem Parkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Pkw. Zeugen dokumentierten den Vorfall per Video. Die Polizei konnte sie wenig später an der Wohnanschrift antreffen. Gegen sie wird nun wegen diverser Sachbeschädigungsdelikte und Bedrohung ermittelt. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein der 39-Jährigen. Zudem erhielt die Frau ein befristetes Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung.

