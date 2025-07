POL-SI: Besitzer meldet Fahrräder als gestohlen - Räder befanden sich bereits auf der Polizeiwache - #polsiwi

Erndtebrück / Bad Berleburg (ots) - Nach einem Besuch des Schützenfestes in Erndtebrück am 11. Juli besteht der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 43-jährige Frau musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die 43-Jährige erschien am Samstagmorgen (12. Juli) auf der Polizeiwache in ...

mehr