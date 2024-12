POL-NOM: Nach Ruhestörung - Beschwerdeführer bedroht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Münster, Dienstag, 17.12.2024, 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Dienstagmittag kam es in der Northeimer Innenstadt zu einer Beleidigung gegenüber eines Mitarbeiters des Northeimer Ordnungsamtes. Ein 64-jähriger Mann wurde durch den 45-jährigen Mitarbeiter auf Grund eines Parkverstoßes in der Fußgängerzone am Münster angesprochen. ...

mehr