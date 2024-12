Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht nach Spiegelberührung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Petristraße 18, Mittwoch, den 11.12.2024 zw. 16:30 Uhr und 18:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist im genannten Unfallzeitraum in der Petristraße, Höhe Hausnummer 18, gegen den rechten Außenspiegel eines schwarzen VW Polo eines 48-jährigen aus Lamspringe gefahren. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, fort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell