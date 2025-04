Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl bei 53-Jährigem

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 27. April 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 20:25 Uhr einen 53-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei seiner Kontrolle händigte er den Beamten gegenüber eine tschechische Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei brachte einen Untersuchungshaftbefehl zum Vorschein. Er ist dringend des Diebstahls und der Sachbeschädigung verdächtig. Es besteht Fluchtgefahr, da der Tscheche über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich dem Verfahren entzieht. Somit erließ das Amtsgericht Görlitz am 14. März dieses Jahres den Haftbefehl. Dies wurde dem Gesuchten eröffnet. Es erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Herrn einen Wert von 1,98 Promille. Er schlief eine Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam und wurde am Montag, den 28. April 2025 durch Beamte der Landespolizei einem Richter vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Entsprechend erfolgte die Zugführung in eine Justizvollzugsanstalt.

