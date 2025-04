Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesucht wegen gemeinschaftlichen Diebstahls - Bundespolizei vollstreckt erlassenen Haftbefehl

Hauptbahnhof Magdeburg

Am 22. April 2025 erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg einen Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 45-Jährigen. Grund dafür war seine Verurteilung im Februar 2023 durch das Amtsgericht Haldensleben wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Die damals auferlegte Geldstrafe von 1050 Euro beglich er nicht und die Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen ignorierte er. Dies wurde ihm am Montag, den 29. April 2025 zum Verhängnis. Beamte der Bundespolizei sprachen ihn um 16:40 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg an und kontrollierten ihn. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab jenen Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag konnte der Deutsche abermals nicht aufbringen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend über den Vollzug der Maßnahme informiert.

Bundespolizeiinspektion Magdeburg