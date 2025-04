Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bekannter zahlt Geldstrafe und bewahrt seinen Freund vor Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 28. April 2025, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:30 Uhr einen 32-Jährigen in Halle (Saale). Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab der Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale). Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Halle (Saale) bereits im August 2022 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen. Weder zahlte der Verurteilte den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich dem Strafantritt und war zudem unbekannten Aufenthaltes. Folglich erließ oben genannte Staatsanwaltschaft am 3. April 2024 den Haftbefehl. Dieser wurde dem Deutschen durch die Beamten eröffnet und erläutert. Es folgte die Fest- und Mitnahme zum Bundespolizeirevier Halle (Saale). Dort kontaktierte der Gesuchte einen Bekannten, der sich bereit erklärte, die geforderten 1000 Euro für ihn zu begleichen. Nachdem das Geld eingezahlt wurde, konnte der bis dato Gesuchte, seinen Weg als freier Mann fortsetzen. Die ausschreibende Behörde erhielt Kenntnis von der Vollstreckung des Haftbefehls.

