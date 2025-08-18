PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Einhausen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Kellerwohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Samstag (16.08.), zwischen 1.00 und 3.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Fehlheimer Straße in Groß-Hausen ein und entwendeten Bargeld. Zudem durchsuchten die Kriminellen noch weitere Kellerabteile in dem Wohnhaus.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

