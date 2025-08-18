POL-DA: Einhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Einhausen (ots)
Nach einem Einbruch in eine Kellerwohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Samstag (16.08.), zwischen 1.00 und 3.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Fehlheimer Straße in Groß-Hausen ein und entwendeten Bargeld. Zudem durchsuchten die Kriminellen noch weitere Kellerabteile in dem Wohnhaus.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.
