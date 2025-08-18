PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Automat an Autowaschanlage im Visier Krimineller

Bad König (ots)

Der Automat einer Autowaschanlage an einer Tankstelle in der Erbacher Straße (Bundesstraße 45) in Etzen-Gesäß geriet in der Zeit zwischen Samstagmittag (16.08.) und Sonntagvormittag (17.08.) in das Visier Krimineller. Die Täter brachen den Automaten auf und flüchteten anschließend mit 15 Euro. Mit ihrem rabiaten Vorgehen hinterließen sie allerdings auch einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Automaten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

