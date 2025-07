Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schutz des Hundes: Mann schubst Radfahrer um

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabend gegen 17.00 Uhr hat sich ein 23-Jähriger beim Gassi gehen mit seinem Hund an den Radfahrern auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Neustrelitzer Straße gestört.

Er soll mindestens drei Radfahrer, die in Richtung Neustrelitz fuhren, angegriffen haben. Er soll sich ihnen in den Weg gestellt haben, so dass sie bremsen mussten. Dann attackierte er sie nach Aussagen der Geschädigten. Einen 62-Jährigen soll er nach dem Anhalten zum Beispiel zu Boden geschubst und gegen ihn getreten haben. Dadurch wurde der Mann leichtverletzt. Ebenso soll er einen 17-Jährigen niedergestoßen haben.

Der junge Tatverdächtige, der bei der Polizei 0,88 Promille pustete, habe nach eigenen Angaben seinen Hund vor den Radlern schützen wollen.

Zeugen vor Ort berichteten, dass der Mann noch weitere Radfahrer belästigt bzw. angegriffen haben soll.

Mögliche weitere Opfer, die noch nicht durch die Polizei erfasst wurden, wenden sich bitte zur Anzeigenaufnahme telefonisch an das Revier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224, schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder geben die Anzeige persönlich im Revier in der Beguinenstraße 2 auf.

Alle genannten Beteiligten sind Deutsche.

