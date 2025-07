POL-NB: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Neustrelitz (ots) - An einer Ampel in Neubrandenburg in Richtung Neustrelitz ist ein 24-jähriger Mann nach eigenen Aussagen nicht mit dem Fahrstil einer Frau im Auto vor ihm einverstanden gewesen. Er hatte daher Klärungsbedarf und folgte der Frau gestern am späten Nachmittag bis nach Neustrelitz. Sie fuhr auf eine Parkfläche in der Wilhelm-Stolte-Straße und hielt ...

