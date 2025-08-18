Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mann bedroht Nachbar

Vorläufige Festnahme eines 60-Jährigen

Groß-Umstadt (ots)

Am Samstagmittag (16.8.) gegen 12.30 Uhr soll es im Sandheckenweg zwischen einem 60-jährigen Mann und seinem Nachbarn zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Anschluss hätte der Tatverdächtige seinen Nachbarn bedroht und hierbei auch ein Messer genutzt, woraufhin die Polizei informiert wurde. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen vor Ort konnte der Mann schließlich vorläufig festgenommen werden. Hierbei kam es zum Einsatz von Pfefferspray und eines Diensthundes. Der Tatverdächtige wurde bei der Festnahme leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands brachte ihn ein Rettungswagen in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell