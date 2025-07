BPOLI C: Einreise endet erneut für zwei Personen in der JVA

Chemnitz (ots) - Am 02.07.2025 gegen 21:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 27-jährigen libanesischen Staatsangehörigen. Bei der Nachschau in der mitgeführten Umhängetasche wurden im Hauptfach der Umhängetasche eine große Tüte mit insgesamt 29 Cliptüten ...

mehr