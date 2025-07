BPOLI C: Einreise endet in JVA bzw. mit Zurückweisung nach Tschechien

Reitzenhain/Bärenstein (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz weisen am Wochenende mehrere Personen zurück und vollstrecken Haftbefehle. Am 27.06.2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Bärenstein einen PKW mit kosovarischer Zulassung. Der 45-jährige kosovarische Fahrer wies sich mit seinem gültigen Reisepass aus. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab ein ...

mehr