Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mutmaßliche Drogendealer am Chemnitzer Hauptbahnhof gestellt

Chemnitz (ots)

Am 02.07.2025 gegen 21:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 27-jährigen libanesischen Staatsangehörigen.

Bei der Nachschau in der mitgeführten Umhängetasche wurden im Hauptfach der Umhängetasche eine große Tüte mit insgesamt 29 Cliptüten Cannabis (insgesamt ca. 32 g) aufgefunden. Aufgrund der szenetypischen Abpackung der Cliptüten besteht der Ver-dacht des Handels mit Betäubungsmittel. Es wurde Anzeige erstattet und die Betäubungsmittel sichergestellt.

Im Anschluss konnte der Beschuldigte die Dienststelle auf freien Fuß verlassen und der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz übergeben.

Nur wenig später konnte am Hauptbahnhof Chemnitz erneut eine Person mit Verstoß gegen das Betäubungsmittelhandels festgestellt werden. Der 32-jährige polizeibekannte Libyer wurde am 3. Juli 2025 gegen 01:20 Uhr nach Ankunft der Bahn aus Richtung Leipzig am Hauptbahnhof kontrolliert. Im Hosenbund stellten die Beamten eine Zigarettenschachtel mit weißer kristalliner Substanz (Crystal - ca. 28 g) fest. Zur weiteren Bearbeitung wurde er in die Diensträume des Bundespolizeireviers verbracht. Bei der Durchsuchung wurde im Genitalbereich eine weitere Cliptüte mit Kokain (ca. 11 g) aufgefunden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der 32-Jährige im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung auf freien Fuß entlassen. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Auch hier wird die Endbearbeitung zuständigkeitshalber die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz übernehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell