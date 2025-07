Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Herrenlose Gepäckstücke sorgten für Einschränkungen am Hauptbahnhof Chemnitz - Bundespolizei appelliert noch einmal eindringlich

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am gestrigen Tag gegen 09:05 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Hauptbahnhof Chemnitz zwei herrenlose Rucksäcke im öffentlich zugänglichen Eingangsbereich vor dem Bundespolizeirevier fest. Ein Besitzer konnte weder durch die Videoauswertung noch nach Durchsagen des Bahnhofsmanagements im Hauptbahnhof ausfindig gemacht werden.

Daraufhin wurde der Haupteingang sowie der vordere Teil der Haupthalle des Hauptbahnhofes Chemnitz gesperrt und der Entschärfungsdienst der Bundespolizei herangezogen.

Diese stellten die Ungefährlichkeit der Rucksäcke fest. Es befanden sich in diesen lediglich persönliche Gegenstände. Hinweise auf einen Eigentümer gibt es bislang nicht. Gegen 11:15 Uhr wurden alle Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben.

Erst am vergangenen Sonntag (29.06.2025) mussten die Entschärfer wegen eines herrenlosen Koffers im Chemnitzer Hauptbahnhof, auf Höhe Backwerk, angefordert werden. Auch dieser stellte sich als ungefähr-lich dar. Die Besitzer konnten nach Auswertung der Videotechnik durch die gute Zusammenarbeit mit Kollegen der Bundespolizeiinspektion am Leipziger Hauptbahnhof ausfindig gemacht werden. Sie gaben an, diesen dort abgestellt zu haben, da er kaputt gewesen sei. Sie werden nun für die Kosten des Polizeieinsatzes in Regress genommen.

Die Bundespolizei weist erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

