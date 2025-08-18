Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 46-Jähriger verletzt Polizist und verbringt die Nacht im Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Luisenplatz am Sonntagmorgen (17.8.) sollte ein 46 Jahre alter Mann von der Polizei kontrolliert werden, wobei er einen der Beamten verletzte.

Gegen 1.15 Uhr sollten die Personalien des Mannes festgestellt werden, was diesem missfiel und er sich vor einem 28-jährigen Beamten aufbaute und aggressiv verhielt. Als der Mann keinerlei Abstand mehr einhielt, wollte ihn der Polizist wegschieben, woraufhin der 46-Jährige gegen dessen Arm schlug und ihn leicht verletzte. Zudem ballte er seine Fäuste in Kampfhaltung, weshalb ein weiterer Beamter hinzukam. Als der 46-Jährige vorläufig festgenommen werden sollte, wehrte er sich und versuchte an den Taser der Polizisten zu gelangen. Nur mit erheblichem Kraftaufwand konnten dem Mann letztendlich Handschellen angelegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille, weshalb er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Der 28-jährige Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell