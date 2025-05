POL-S: E-Scooter geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (28.05.2025) einen 19-Jährigen in einem Parkhaus an der Lazarettstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der junge Mann befand sich gegen 23.00 Uhr im Treppenhaus, als ihn ein Unbekannter, der in Begleitung einer Frau war, ansprach und unter Vorhalt eines Messers seine Halskette forderte. Als der 19-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, riss der unbekannte ...

mehr