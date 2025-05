Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach gefährlicher Körperverletzung - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend (28.05.2025) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, am 02.05.2025 zwei 17-Jährige geschlagen und bestohlen zu haben. (Siehe Pressemitteilung des PP Stuttgart vom 03.05.2025 unter https://t1p.de/2g9gy) Ein Polizeibeamter erkannte die beiden Tatverdächtigen gegen 23.40 Uhr in der Stadtbahn der Linie U15 Fahrtrichtung Stammheim wieder. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden jungen Männer beschlagnahmten die Beamten Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen der Jugendlichen dauern an. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die beiden Jungen ihren Erziehungsberechtigten.

