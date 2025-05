Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (28.05.2025) einen 19-Jährigen in einem Parkhaus an der Lazarettstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der junge Mann befand sich gegen 23.00 Uhr im Treppenhaus, als ihn ein Unbekannter, der in Begleitung einer Frau war, ansprach und unter Vorhalt eines Messers seine Halskette forderte. Als der 19-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, riss der unbekannte Mann ihm seine Halskette vom Hals. Der Mann und die Frau flüchteten daraufhin in Richtung Leonhardstraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den beiden, trafen sie aber nicht mehr an. Der Täter war zirka 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Schildmütze. Seine Begleiterin war ebenfalls schwarz bekleidet und soll ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell