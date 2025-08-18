Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Wer hat etwas gesehen?

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem es am Samstag (16.8.) zu einem Brand in der Straße "Am Festplatz" kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr sowie Polizei und informierten sie über das Feuer in unmittelbarer Nähe zu einem Jugendzentrum auf einem Spielplatz. Die Einsatzkräfte fuhren sofort zu dem Brandort. Dort stellte die Feuerwehr einen Behälter fest, der mit Ästen und Blättern gefüllt war und brannte. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung auszugehen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell