POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025), gg. 07:44 Uhr, kam es im Bereich der Nieder-Ramstädter Straße/ Heinrichstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 30-jährige Straßenbahnfahrerin und ein 18-jähriger Rollerfahrer befuhren parallel die Nieder-Ramstädter Straße in Richtung Merck Stadion am Böllenfalltor.

Aufgrund einer Baustelle ist im dortigen Bereich die Fahrbahn verengt. Aus unbekannten Gründen kam es in der Nähe der Fahrbahnverengung zu einem Kontakt der Verkehrsbeteiligten. Der 18-jährige Rollerfahrer stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Sämtliche Fahrgäste der Straßenbahn waren bereits vor Eintreffen der aufnehmenden Polizeistreife nicht mehr vor Ort.

In diesem Zusammenhang sucht das 2. Polizeirevier in Darmstadt nach Zeugen. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151-969-41210 zu erreichen.

Berichterstatter: Ofenloch, PHK (2. Polizeirevier Darmstadt)

