POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294

Pforzheim (ots)

Am Montagmittag ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 gekommen. Der Fahrer eines Kraftrads ist hierbei noch am Unfallort verstorben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin gegen 13:25 Uhr die Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Pforzheim, als sie anschließend beabsichtigte nach links in die Arlingerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden Rollerfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 58-jährige Fahrer des Kraftrads zog sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Die 45-jährige Fahrerin des BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Bundesstraße ist zum Berichtszeitpunkt im genannten Kreuzungsbereich weiterhin für die Unfallaufnahme gesperrt.

Silas Lindörfer, Pressestelle

