POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Mindestens zwei Dutzend Fahrzeuge beschädigt hat ein noch Unbekannter am vergangenen Freitagabend in Pforzheim-Eutingen. Die betreffenden Fahrzeuge waren in der Hauptstraße abgestellt, als der Täter im Verlauf des Freitagabends die Kratzer hinzufügte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Der ...

